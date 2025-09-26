Наступного тижня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, - Зеленський
Черговий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться наступного тижня у Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи", - повідомив президент.
Сторони також обговорили ситуацію з російськими дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Зеленський поділився деталями від української розвідки.
"Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею", - зазначив він.
Саміт Європейської політичної спільноти
Європейська політична спільнота - це створена у 2022-му платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022-му в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.
Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Це був його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни Росії проти України.