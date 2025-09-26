Наступного тижня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи", - повідомив президент.

Сторони також обговорили ситуацію з російськими дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Зеленський поділився деталями від української розвідки.

"Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею", - зазначив він.