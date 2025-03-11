Наступного тижня Україна та США почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню, - Єрмак

Припинення вогню

Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню", - йдеться в спільній заяві України та США за підсумками переговорів.

Там також зазначається, що такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію.

Американські чиновники пообіцяли довести до відома Росії, що взаємність з її боку "є ключем до досягнення миру".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може погодитися на припинення вогню в разі, якщо їй нададуть гарантії безпеки. Також умовою для цього є додаткова військова допомога.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп вважає, що питання гарантій безпеки необхідно розглядати вже після завершення війни.

Пізніше Зеленський запропонував перемир'я з Росією в небі та на морі. Це означає припинення ракетних і дронових атак на об'єкти цивільної інфраструктури.

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