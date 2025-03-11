На следующей неделе Украина и США начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня, - Ермак

Прекращение огня

Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.

"Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня", - говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров.

Там также отмечается, что такой режим может быть продлен по согласию сторон в случае, если Россия примет такое предложение.

Американские чиновники пообещали довести до сведения России, что взаимность с ее стороны "является ключом к достижению мира".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может согласиться на прекращение огня в случае, если ей предоставят гарантии безопасности. Также условием для этого является дополнительная военная помощь.

В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что вопрос гарантий безопасности необходимо рассматривать уже после завершения войны.

Позже Зеленский предложил перемирие с Россией в небе и на море. Это означает прекращение ракетных и дроновых атак на объекты гражданской инфраструктуры.

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