Наступного тижня Франція проведе конференцію з питань ядерної безпеки, - Макрон
У рамках своїх зобов’язань Франція проведе конференцію з питань ядерної безпеки. Вона відбудеться 17 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Як ви знаєте, в рамках роботи, розпочатої у Швейцарії, було вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція, відповідно до своїх зобов'язань, організовує конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня", - сказав Макрон.
Варто зазначити, що конференція відбудеться у рамках Глобального саміту миру.
Французький президент також додав, що "Група семи" (G7) вже ухвалила важливі рішення щодо підтримки України, а наступного тижня буде важлива зустріч з Європейською Радою.
"Нам було важливо проговорити план роботи на наступні тижні - як щодо військової співпраці, так і щодо дипломатичної Ми рухаємося вперед відповідно до наших угод", - зазначив він.
Ядерні погрози Путіна
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову почав залякувати світ ядерною зброєю. Так, у вересні він анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.
За його словами, нова доктрина передбачатиме можливість ядерного удару у відповідь на агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, якщо це відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.
Що таке ядерна доктрина, які зміни анонсував Путін та як на це реагує Україна, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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