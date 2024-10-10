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На следующей неделе Франция проведет конференцию по ядерной безопасности, - Макрон

Франция, Четверг 10 октября 2024 20:35
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На следующей неделе Франция проведет конференцию по ядерной безопасности, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В рамках своих обязательств Франция проведет конференцию по ядерной безопасности. Она состоится 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как вы знаете, в рамках работы, начатой в Швейцарии, было решено провести несколько тематических конференций. Франция в соответствии со своими обязательствами организует конференцию по ядерной безопасности 17 октября", - сказал Макрон.

Стоит отметить, что конференция состоится в рамках Глобального саммита мира.

Французский президент также добавил, что "Группа семи" (G7) уже приняла важные решения по поддержке Украины, а на следующей неделе будет важна встреча с Европейским Советом.

"Нам было важно проговорить план работы на следующие недели - как по военному сотрудничеству, так и по дипломатическому. Мы двигаемся вперед в соответствии с нашими соглашениями", - отметил он.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин снова начал запугивать мир ядерным оружием. Так, в сентябре он анонсировал изменения в ядерной доктрине России, которые расширят условия применения ядерного арсенала.

По его словам, новая доктрина будет предусматривать возможность ядерного удара в ответ на агрессию против России со стороны любого неядерного государства, если это происходит с участием или при поддержке ядерного государства.

Что такое ядерная доктрина, какие изменения анонсировал Путин и на что реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.

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Франция Эммануэль Макрон
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