На следующей неделе Франция проведет конференцию по ядерной безопасности, - Макрон

В рамках своих обязательств Франция проведет конференцию по ядерной безопасности. Она состоится 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как вы знаете, в рамках работы, начатой в Швейцарии, было решено провести несколько тематических конференций. Франция в соответствии со своими обязательствами организует конференцию по ядерной безопасности 17 октября", - сказал Макрон.

Стоит отметить, что конференция состоится в рамках Глобального саммита мира.

Французский президент также добавил, что "Группа семи" (G7) уже приняла важные решения по поддержке Украины, а на следующей неделе будет важна встреча с Европейским Советом.

"Нам было важно проговорить план работы на следующие недели - как по военному сотрудничеству, так и по дипломатическому. Мы двигаемся вперед в соответствии с нашими соглашениями", - отметил он.