Наступного разу Росія може застосувати проти України більше ракет, - Ігнат

"Якщо вони (росіяни - ред.) сьогодні випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що наступний ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - сказав Ігнат.

Також він зауважив, що між сьогоднішнім та минулим обстрілом пройшов тривалий час через те, що ворог готувався, накопичував певні сили та засоби.

"Уже й дрони-камікадзе пішли в хід. Маємо масовану атаку. Готуватися, робити прогнози - невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб (відбивати) все якомога активніше", - сказав Ігнат.

Як відомо, сьогодні російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Українські військові збили 54 з них.