UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступного разу Росія може застосувати проти України більше ракет, - Ігнат

Фото: речник ВПС Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, після 10 масового ракетного обстрілу речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що наступного разу росіяни можуть використати ще більше ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його ефіру телемарафону.

"Якщо вони (росіяни - ред.) сьогодні випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що наступний ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - сказав Ігнат.

Також він зауважив, що між сьогоднішнім та минулим обстрілом пройшов тривалий час через те, що ворог готувався, накопичував певні сили та засоби.

"Уже й дрони-камікадзе пішли в хід. Маємо масовану атаку. Готуватися, робити прогнози - невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб (відбивати) все якомога активніше", - сказав Ігнат.

Як відомо, сьогодні російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Українські військові збили 54 з них.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що ракети типу "Калібр" у них нібито "не закінчаться ніколи". В Збройних силах України цю заяву розцінили як напад істерики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяракетиВійна Росії проти України