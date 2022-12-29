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В следующий раз Россия может применить против Украины больше ракет, - Игнат

Фото: спикер ВВС Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, после 10 массового ракетного обстрела спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что в следующий раз россияне могут использовать еще больше ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его эфир телемарафона.

"Если они (россияне - ред.) сегодня выпустили 13 самолетов, имеющих по 8 "подвесов", то понятно, что следующий ракетный удар может быть большим количеством, чем это сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодня потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - сказал Игнат.

Также он отметил, что между сегодняшним и прошлым обстрелом прошел долгий период из-за того, что враг готовился, накапливал определенные силы и средства.

"Уже и дроны-камикадзе пошли в ход. Есть массированная атака. Готовиться, делать прогнозы - неблагодарное дело. Мы должны делать все для того, чтобы (отбивать) все как можно активнее", - сказал Игнат.

Как известно, сегодня российские оккупанты выпустили по Украине 69 ракет. Украинские военные сбили 54 из них.

Напомним, сегодня Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что ракеты типа "Калибр" у них якобы "не закончатся никогда". В Вооруженных силах Украины это заявление расценили как припадок истерики.

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