В следующий раз Россия может применить против Украины больше ракет, - Игнат

"Если они (россияне - ред.) сегодня выпустили 13 самолетов, имеющих по 8 "подвесов", то понятно, что следующий ракетный удар может быть большим количеством, чем это сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодня потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - сказал Игнат.

Также он отметил, что между сегодняшним и прошлым обстрелом прошел долгий период из-за того, что враг готовился, накапливал определенные силы и средства.

"Уже и дроны-камикадзе пошли в ход. Есть массированная атака. Готовиться, делать прогнозы - неблагодарное дело. Мы должны делать все для того, чтобы (отбивать) все как можно активнее", - сказал Игнат.

Как известно, сегодня российские оккупанты выпустили по Украине 69 ракет. Украинские военные сбили 54 из них.