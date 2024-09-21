Наступний тиждень може стати визначальним, щоб зупинити терор РФ, -Зеленський у зверненні

"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для того, щоб це сталося, рішучість партнерів України має відповідати сміловости українців.

"Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги", - розповів Зеленський.

Голова держави підкреслив, що Україна має перемогти у цій війні і може, але разом з усім світом.

В кінці звернення Зеленський сказав, що чітка стратегія України буде на столі у партнерів, зокрема, у президента США Джо Байдена.