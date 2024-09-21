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Наступний тиждень може стати визначальним, щоб зупинити терор РФ, -Зеленський у зверненні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рішучість партнерів має відповідати сміливості українців. І наступний тиждень може стати вирішальним, щоб зупинити терор РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для того, щоб це сталося, рішучість партнерів України має відповідати сміловости українців.

"Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги", - розповів Зеленський.

Голова держави підкреслив, що Україна має перемогти у цій війні і може, але разом з усім світом.

В кінці звернення Зеленський сказав, що чітка стратегія України буде на столі у партнерів, зокрема, у президента США Джо Байдена.

 

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, що наступного тижня президент України представить американському колезі план перемоги України. Він складається з 4 основних пунктів і ще 1, який знадобиться після війни.

Нещодавно Зеленський заявив, що план перемоги України може сприяти результативним зустрічам із Росією. Також президент говорив, що він має спрацювати до грудня.

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