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Следующая неделя может стать определяющей, чтобы остановить террор РФ, - Зеленский

Суббота 21 сентября 2024 21:06
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Следующая неделя может стать определяющей, чтобы остановить террор РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Решительность партнеров должна соответствовать смелости украинцев. И следующая неделя может стать решающей, чтобы остановить террор РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию и чтобы вернуть нормальную безопасность", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для того чтобы это произошло, решительность партнеров Украины должна соответствовать смелости украинцев.

"Ответ на вопрос "Когда завершится эта война?" действительно в том, когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна победить в этой войне и может, но вместе со всем миром.

В конце обращения Зеленский сказал, что четкая стратегия Украины будет на столе у партнеров, в частности у президента США Джо Байдена.

План победы Зеленского

Напомним, что на следующей неделе президент Украины представит американскому коллеге план победы Украины. Он состоит из 4 основных пунктов и еще 1, который понадобится после войны.

Недавно Зеленский заявил, что план победы Украины может способствовать результативным встречам с Россией. Также президент говорил, что он должен сработать до декабря.

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