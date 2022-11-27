"Наступний тиждень буде важким". Українців попередили про загрозу нових терактів РФ

Російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики", - написав Арахамія.

За його словами, екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії, було проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури і "кожен знає, що має робити".

"Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності". Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо Росію за все заплатити", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що фахівці продовжують відновлювати енергосистему України після масованого ракетного удару, який здійснила РФ 23 листопада.

Додамо, в українській розвідці попередили, росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні і, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня від попередньої атаки.

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