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"Наступний тиждень буде важким". Українців попередили про загрозу нових терактів РФ

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Київ, Неділя 27 листопада 2022 12:10
"Наступний тиждень буде важким". Українців попередили про загрозу нових терактів РФ Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська наступного тижня можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики. Тому українців просять подбати про запаси їжі, води, зарядити павербанки і знайти найближчий "Пункт незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики", - написав Арахамія.

За його словами, екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії, було проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури і "кожен знає, що має робити".

"Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності". Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо Росію за все заплатити", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що фахівці продовжують відновлювати енергосистему України після масованого ракетного удару, який здійснила РФ 23 листопада.

Додамо, в українській розвідці попередили, росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні і, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня від попередньої атаки.

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Давид Арахамія енергетики Слуга народа ракетный удар
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