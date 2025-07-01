Наступний саміт НАТО відбудеться в Туреччині: Ердоган розкрив подробиці

"Саміт лідерів НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині у липні. Ми будемо приймати лідерів НАТО в нашій столиці Анкарі та готуватимемо підґрунтя для важливих рішень", - зазначив глава держави після засідання уряду 30 червня.

Ердоган також згадав про свою участь у цьогорічному саміті НАТО і підкреслив тверду позицію Туреччини щодо оборонного співробітництва та регіональних питань.

"Ми зафіксували нашу рішучість усунути бар'єри в торгівлі продукцією оборонної промисловості у документах Альянсу", - сказав турецький лідер.