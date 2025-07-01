Следующий саммит НАТО пройдет в Турции: Эрдоган раскрыл подробности

"Саммит лидеров НАТО 2026 года состоится в Турции в июле. Мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и готовить почву для важных решений", - отметил глава государства после заседания правительства 30 июня.

Эрдоган также вспомнил о своем участии в нынешнем саммите НАТО и подчеркнул твердую позицию Турции по оборонному сотрудничеству и региональным вопросам.

"Мы зафиксировали нашу решимость устранить барьеры в торговле продукцией оборонной промышленности в документах Альянса", - сказал турецкий лидер.