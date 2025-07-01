Наступний саміт НАТО відбудеться в Туреччині: Ердоган розкрив подробиці
Саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО) у 2026 році відбудеться в турецькій столиці Анкарі.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"Саміт лідерів НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині у липні. Ми будемо приймати лідерів НАТО в нашій столиці Анкарі та готуватимемо підґрунтя для важливих рішень", - зазначив глава держави після засідання уряду 30 червня.
Ердоган також згадав про свою участь у цьогорічному саміті НАТО і підкреслив тверду позицію Туреччини щодо оборонного співробітництва та регіональних питань.
"Ми зафіксували нашу рішучість усунути бар'єри в торгівлі продукцією оборонної промисловості у документах Альянсу", - сказав турецький лідер.
Саміт НАТО в Гаазі
У Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня відбувся саміт Північноатлантичного союзу (НАТО). Зустріч вперше відбулася під керівництвом нового генерального секретаря Марка Рютте - колишнього прем'єр-міністра Нідерландів.
На саміті, зокрема, були присутні президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський.
Одним із ключових рішень зустрічі стало рішення країн Альянсу (за виключенням Іспанії) збільшити витрати на оборону та безпеку. Раніше США пропонували країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
В Європейському Союзі, за підсумками саміту, констатували важливість збільшення інвестицій в оборону через високий ступінь російської загрози для Європи.
Детальніше про саміт НАТО у Гаазі та його знаковість для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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