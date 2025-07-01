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Следующий саммит НАТО пройдет в Турции: Эрдоган раскрыл подробности

Анкара, Вторник 01 июля 2025 00:17
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Следующий саммит НАТО пройдет в Турции: Эрдоган раскрыл подробности Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Саммит лидеров стран-членов Североатлантического союза (НАТО) в 2026 году пройдет в турецкой столице Анкаре.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Саммит лидеров НАТО 2026 года состоится в Турции в июле. Мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и готовить почву для важных решений", - отметил глава государства после заседания правительства 30 июня.

Эрдоган также вспомнил о своем участии в нынешнем саммите НАТО и подчеркнул твердую позицию Турции по оборонному сотрудничеству и региональным вопросам.

"Мы зафиксировали нашу решимость устранить барьеры в торговле продукцией оборонной промышленности в документах Альянса", - сказал турецкий лидер.

Саммит НАТО в Гааге

В Гааге (Нидерланды) 24-25 июня прошел саммит Североатлантического союза (НАТО). Встреча впервые состоялась под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте - бывшего премьер-министра Нидерландов.

Одним из ключевых решений встречи стало решение стран Альянса (за исключением Испании) увеличить расходы на оборону и безопасность. Ранее США предлагали странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

В Европейском Союзе, по итогам саммита, констатировали важность увеличения инвестиций в оборону из-за высокой степени российский угрозы для Европы.

Подробнее о саммите НАТО в Гааге и его знаковости для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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НАТО Реджеп Тайип Эрдоган
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