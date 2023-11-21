Поставки зброї Україні гальмуються, а в країні є ризик втоми від війни, - президент Чехії

Поставки озброєнь, які потрібні ЗСУ для успіху, поки гальмуються. А самі бойові дії в Україні несуть у собі великий ризик, а саме втому від війни.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Постачання зброї затримуються

За його словами, контрнаступ ЗСУ розвивається не так, як очікували самі українці. Крім іншого, підтримка Заходу не була достатньо масовою і швидкою, водночас витрачений на підготовку час дав змогу Росії дуже добре підготуватися до контрнаступу.

"Постачання озброєнь, які потрібні Україні для успіху, поки гальмуються, навіть зараз не досягаючи необхідного рівня", - сказав президент.

Також він додав, що самі українські солдати зі зрозумілих причин почуваються не тільки втомленими, а й дедалі більш розчарованими підтримкою Заходу. Вони відчувають, що їх залишають у цьому.

"Це не найкраща відправна точка для того, як пережити важку зиму і як домогтися успіху проти противника, який увесь час використовував, навчався, примножував військове виробництво, активував плани військового виробництва і здатний доставити таку саму або більшу кількість техніки й боєприпасів на цей момент, ніж ми можемо доставити із Заходу в Україну", - заявив президент.

Втома від війни може призвести до укладення "угоди"

Успіх Росії в Україні, на думку Павла, стане проблемою для всіх західних країн, вважає він.

"Не тільки тому, що Росія зміцниться у своїй інтерпретації міжнародних відносин, але водночас це надихне багато інших країн-однодумців, що сила може досягти своїх цілей і що Захід не такий сильний, як він намагається показати світу. ", - сказав президент Чехії.

За його словами, це вплине, зокрема, на підхід Китаю до вирішення міжнародних проблем. Також він додав, що щонайменше третину енергетичної інфраструктури України зруйновано, відновити її до зими не вдалося, що створить тиск на українських громадян з погляду їхньої подальшої стійкості та підтримки збройних сил.

Президент Чехії вважає, що війна в Україні несе в собі великий ризик, а саме втому від війни, яка проявляється не тільки у сторін, що воюють, а й у всіх країн, які підтримують одну з них.

"Це призведе до посилення тиску з метою припинення конфлікту угодою. Угода, якщо вона відбудеться, звісно, буде заснована на реальній ситуації на полі бою", - зазначив Павел.

Новий етап війни в Україні

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

Також Єрмак висловив думку, що наступний рік стане вирішальним у повномасштабній війні проти України, що розв'язана Росією, і вже наближається переломний момент.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що нинішній етап відбиття Силами оборони України російської широкомасштабної військової агресії є важким, і для продовження боротьби потрібна максимальна концентрація.