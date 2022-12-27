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Наступний рік має стати вирішальним у війні проти РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Наступний рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Керівництво країни розуміє всі ризики і які результати необхідно продемонструвати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеоповідомлення.

"Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є взимку, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони й безпеки", - зазначив Зеленський. .

Президент України також зазначив, що вдячний фахівцям оборонного сектору за те, що вдалося налагодити не лише відправлення відремонтованої техніки на поле бою, а й взяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі.

Раніше ми писали, що на Луганщині ЗСУ продовжують просуватися в районі Сватово - Кремінна, на Донеччині війська РФ не припиняють штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а під Мелітополем Запорізької області ворог готується до "битви століття".

Також повідомлялося, що українські військові продовжують захоплювати танки російських окупантів. У мережі з'явилося відео.

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