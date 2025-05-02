Наступний прем'єр? Фарадж розгромив провідні партії на місцевих виборах в Британії

Як повідомляє видання, Фарадж переміг лейбористів на виборах на північному заході Англії, завдяки чому отримає сотні мандатів у місцевих радах.

Зазначається, що вибори показали, що сплеск популярності Reform UK, який вивів партію на перше місце в опитуваннях громадської думки в останні місяці, є реальним.

"Це, своєю чергою, означає, що питання про те, чи може сам Фарадж рано чи пізно опинитися на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, більше не є політичною фантастикою", - пише Politico.