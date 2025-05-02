Следующий премьер? Фарадж разгромил ведущие партии на местных выборах в Британии

Как сообщает издание, Фарадж победил лейбористов на выборах на северо-западе Англии, благодаря чему получит сотни мандатов в местных советах.

Отмечается, что выборы показали, что всплеск популярности Reform UK, который вывел партию на первое место в опросах общественного мнения в последние месяцы, является реальным.

"Это, в свою очередь, означает, что вопрос о том, может ли сам Фарадж рано или поздно оказаться на посту премьер-министра Великобритании, больше не является политической фантастикой", - пишет Politico.