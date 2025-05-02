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Следующий премьер? Фарадж разгромил ведущие партии на местных выборах в Британии

Фото: Найджел Фарадж (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На местных выборах в Великобритании правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа, лидера Brexit, победила лейбористов во главе с премьером Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, Фарадж победил лейбористов на выборах на северо-западе Англии, благодаря чему получит сотни мандатов в местных советах.

Отмечается, что выборы показали, что всплеск популярности Reform UK, который вывел партию на первое место в опросах общественного мнения в последние месяцы, является реальным.

"Это, в свою очередь, означает, что вопрос о том, может ли сам Фарадж рано или поздно оказаться на посту премьер-министра Великобритании, больше не является политической фантастикой", - пишет Politico.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО.

Ранее Фарадж утверждал, что НАТО и Европейский Союз спровоцировали российского диктатора Владимира Путина на вторжение в Украину.

Теперь он считает, что сближение Киева с Западом должно стать частью долгосрочного решения.

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