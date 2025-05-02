Наступний прем'єр? Фарадж розгромив провідні партії на місцевих виборах в Британії
На місцевих виборах у Великій Британії правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа, лідера Brexit, перемогла лейбористів на чолі з прем'єром Кіром Стармером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, Фарадж переміг лейбористів на виборах на північному заході Англії, завдяки чому отримає сотні мандатів у місцевих радах.
Зазначається, що вибори показали, що сплеск популярності Reform UK, який вивів партію на перше місце в опитуваннях громадської думки в останні місяці, є реальним.
"Це, своєю чергою, означає, що питання про те, чи може сам Фарадж рано чи пізно опинитися на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, більше не є політичною фантастикою", - пише Politico.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж несподівано підтримав вступу України до НАТО.
Раніше Фарадж стверджував, що НАТО та Європейський Союз спровокували російського диктатора Володимира Путіна на вторгнення в Україну.
Тепер він вважає, що зближення Києва із Заходом має стати частиною довгострокового рішення.
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