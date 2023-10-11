Наступник Міллі має переконати союзників у відданій підтримці України від США, - Reuters

Перед генералом стоїть складне завдання запевнити союзників у тому, що США залишаються відданими підтримці України, навіть незважаючи на те, що Палата представників, яка має ключове значення для майбутньої допомоги, залишилася без лідера.

Ситуація ще більше ускладнилася ескалацією насильства на Близькому Сході, що сталася на вихідних, з атаками ХАМАСу на Ізраїль та його відповідними діями в секторі Газа.

Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово наголошувала на своїй підтримці України і оголосить про новий пакет допомоги для Києва, поки військові лідери перебувають у Брюсселі.

"Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів. Я усвідомлюю, що те, що відбувається в США, на Конгресі... У (членів Альянсу - ред.) будуть запитання і занепокоєння", - сказав Браун під час поїздки до Брюсселя.

Браун повинен переконати союзників, що американська громадськість готова витратити ще мільярди доларів на допомогу Україні у протистоянні російському вторгненню.

Корі Шейк з Американського інституту підприємництва вважає, що союзники чекатимуть від Брауна, що він дасть їм відчуття того, що адміністрація може домовитися з законодавцями про продовження надання допомоги.

"Я думаю, що це несправедливий тягар, покладений на плечі генерала Брауна, що через тиждень після того, як він став головою Об'єднаного комітету начальників штабів, він повинен заспокоїти їх щодо гілки влади, яка його контролює", - сказала вона.

Зазначимо, що Браун та інші представники Пентагону не мають контролю над Палатою представників США, яка минулого тижня проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті через три дні після того, як він очолив ухвалення тимчасового законопроекту про витрати, щоб запобігти закриттю уряду, який не передбачав жодних нових коштів для України.

Деякі європейські чиновники відкрито висловили занепокоєння тим, що виділення коштів для України затримується через боротьбу в Конгресі США. Але багато хто також висловив упевненість, що адміністрація Байдена знайде способи продовжити надання допомоги.

У понеділок армія США заявила, що їй потрібно, щоб Конгрес схвалив додаткове фінансування, щоб забезпечити виконання планів Пентагону з виробництва і закупівлі боєприпасів, які можуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

Більше про генерала Брауна та його позицію щодо війни та України читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.