Наступні тижні теж будуть активними в зовнішній політиці, - Зеленський

Україна продовжить активну зовнішню політику на міжнародній арені цієї зими для зміцнення обороноздатності, а також для впевненості у макрофінансовій підтримці країн-партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право", - заявив він.

За словами президента, наступні тижні "будуть також активні у нашій зовнішній політиці". Так, Зеленський зазначив, що українська сторона вже почала "планувати активність на січень".

"Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими - впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", - наголосив глава держави.

Активність в дипломатії

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зелений на нараді з працівниками Міністерства закордонних справ та Офісом президента, відповідальних за міжнародні напрямки, обговорив посилення позиції країни на глобальній політичній арені цієї зими.

Глава держави тоді розповів про підготовку активного продовження грудня та початок наступного року. Зазначимо, що така заява прозвучала після того, як Зеленський звернувся до лідерів "Групи семи" у форматі онлайн. Президент, зокрема, зазначив, що вільному світу необхідно зберегти свою консолідованість та взаємодію.

Саміт ЄС та візит до США

Як повідомлялося, вчора, 14 грудня, Європейська рада на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС може почати переговори про вступ України до блоку в березні 2024 року.

Вже сьогодні, 15 грудня, Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі 5 років. Дане рішення мали б ухвалити всі країни. Втім премʼєр Угорщини Віктор Орбан, якого пов'язують тісні зв'язки з Кремлем, наклав вето. МЗС України привітало сьогоднішнє рішення Єврокомісії щодо траншу.

При цьому очікується, що завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.

Також нагадаємо, що український президент 11-12 грудня перебував з дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки. Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Американський лідер в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.