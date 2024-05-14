Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, - Блінкен

Наразі Україна перебуває у критичному моменті війни з Росією. Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує ще один наступ на Україну", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що РФ намагається наступати на Харків, а також на сході України, "хвиля за хвилею посилаючи російських солдатів, іранські дрони, північнокорейські ракети, танки та літаки, які збудовані та обслуговуються деталями, які поставив Китай".

"Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, які вже пожертвували так багато", - наголосив держсекретар США.