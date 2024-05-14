Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, - Блінкен
Наразі Україна перебуває у критичному моменті війни з Росією. Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.
"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує ще один наступ на Україну", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що РФ намагається наступати на Харків, а також на сході України, "хвиля за хвилею посилаючи російських солдатів, іранські дрони, північнокорейські ракети, танки та літаки, які збудовані та обслуговуються деталями, які поставив Китай".
"Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, які вже пожертвували так багато", - наголосив держсекретар США.
Наступ РФ на Харківську область
Нагадаємо, минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області. Їм вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту.
Зокрема, росіяни намагаються просунутися до міста Вовчанськ.
За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських військових.
Тим часом керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що у Харківській області триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.
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