Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні

У понеділок, 17 жовтня, місія Міжнародного валютного фонду по Україні розпочала свою роботу у Відні. Вона триватиме до 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк України в Telegram .

За даними регулятора, в рамках місії представники НБУ разом з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами, на яких планується розглянути поточний стан економіки України, макропрогноз, параметри держбюджету-2023 та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємось на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою з залученням Ради МВФ, яка стане основою для повноцінної програми з Фондом", - зазначив Пишний.

У НБУ наголошують, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам щодо розширення міжнародної допомоги Україні.