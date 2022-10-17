ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 21:46
Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні Фото: місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні (flickr by imfphoto2)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 жовтня, місія Міжнародного валютного фонду по Україні розпочала свою роботу у Відні. Вона триватиме до 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк України в Telegram.

За даними регулятора, в рамках місії представники НБУ разом з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами, на яких планується розглянути поточний стан економіки України, макропрогноз, параметри держбюджету-2023 та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємось на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою з залученням Ради МВФ, яка стане основою для повноцінної програми з Фондом", - зазначив Пишний.

У НБУ наголошують, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам щодо розширення міжнародної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна очолила Раду керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік.

Також ми писали, що 13 жовтня в Україну надійшло 1,3 млрд. доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України МВФ
NEWS
Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України
Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України