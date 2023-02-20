Наступні дні будуть вирішальними для всього світу, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наступні дні стануть вирішальними як для перебігу війни в Україні, так і загалом для подальшого розвитку світу.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на трансляцію прес-конференції Бербок с очільником МЗС Філіппін в Twitter .

"Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі", - заявила Бербок.

Вона назвала наступний тиждень в Нью-Йорку таким, що "підсумує весь минулий рік". Йдеться про те, що світ згуртовано засудив російську агресивну війну, що показало голосування по резолюції ГА ООН в березні минулого року. Втім, була певна кількість країн, які утрималися, і дуже мала кількість підтримала Росію.

За оцінкою Бербок, перші продовжували утримуватися при інших голосуваннях не тому, що вони не засуджують війну, не тому, що вони не підтримують Хартію ООН, "а тому, що вони перебувають у сильній залежності від Росії".

Загалом протягом минулого року вдалося домогтися заяв світу, що він не лише засуджує це порушення міжнародного права, а й те, що чітко стоїть на позиціях Хартії ООН. Це потребує підтвердження також у четвер-п’ятницю в Нью-Йорку.

"Ця війна - не європейська справа. Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента Володимира Путіна із закликом припинити війну та вивести війська, а також подбати про відновлення миру", - підкреслила дипломат.

Водночас вона зазначила, що весь минулий рік партнери в ЄС і НАТО працювали над зміцненням власної обороноздатності.