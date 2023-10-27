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Наступні 15 років проведе за ґратами. Суд виніс вирок зраднику, який воював під Бахмутом

Фото: Наступні 15 років проведе за ґратами. Суд виніс вирок бойовику, який воював під Бахмутом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який воював проти наших воїнів під Бахмутом. Наступні 15 років злочинець проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Згідно з даними контррозвідки СБУ, злочинець обстрілював з автоматичної зброї позиції наших воїнів під час їхнього контрнаступу під Бахмутом. Злочинця взяли в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні поточного року.

"Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії", - пише пресслужба. 

Терористи призначили засудженого на посаду стрілка й дали позивний "Льончік". Зокрема він отримав в окупаційному "військкоматі" одяг, бронежилет, каску й автомат АК-74 разом з боєприпасами для нього. 

Після цього зрадника перекинули до Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.

"Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ. Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина Росії", - додає СБУ. 

Що далі? 

Зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала жителя Донбасу, який коригував удари російських терористів по Слов'янську та Лиман.

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