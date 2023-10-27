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Следующие 15 лет проведет за решеткой. Суд вынес приговор предателю, воевавшему под Бахмутом

Фото: Следующие 15 лет проведет за решеткой. Суд вынес приговор воевавшему под Бахмутом боевику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор предателю, воевавшему против наших воинов под Бахмутом. Следующие 15 лет преступник проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Согласно данным контрразведки СБУ, преступник обстреливал из автоматического оружия позиции наших воинов во время их контрнаступления под Бахмутом. Преступника взяли в плен в ходе жестоких боев в районе Клещеевки в июне текущего года.

"Как установило следствие, злоумышленником оказался житель временно захваченного города Антрацит, что в Луганской области. В июне 2022 года он добровольно присоединился к одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС России", - пишет пресс-служба. 

Террористы назначили осужденного на должность стрелка и дали позывной "Ленчик". В частности он получил в оккупационном "военкомате" одежду, бронежилет, каску и автомат АК-74 вместе с боеприпасами для него. 

После этого предателя перебросили в Северодонецк для штурма украинского города и прилегающих поселков.

"Впоследствии боевик в составе оккупационного подразделения рф прибыл под Бахмут для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ. Находясь в рядах захватчиков, их соратник получал "зарплату" в российских рублях и оформил себе паспорт гражданина России", - добавляет СБУ. 

Что дальше? 

Предателя признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ в это время задержала жителя Донбасса, корректировавшего удары российских террористов по Славянску и Лиману.

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