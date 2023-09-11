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Наступна конференція з відновлення України відбудеться у Німеччині, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Конференція з повоєнної відбудови України наступного року пройде в німецькій столиці Берлін.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Щоб зі страждань і руйнувань могло виникнути щось нове, ми разом займемося відновленням. Для цього ми спільно організуємо конференцію про відновлення України в Берліні наступного року", - заявила вона.

Бербок під час візиту відвідала одну з електропідстанцій під Києвом, яку атакували російські війська. Зараз там тривають відновлювальні роботи.

"Ми підтримуємо Україну в підготовці до зими і збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу ще на 20 млн євро", - заявила міністр. 

Таким чином загальний обсяг німецької гуманітарної допомоги Україні цього року становитиме 380 млн євро.

Відновлення України

В Україні внаслідок російських ракетних обстрілів і атак дронів частково зруйновані міста. При цьому більшість міст стерті з лиця землі, оскільки там відбувалися бойові дії. Йдеться, серед іншого, і про Бахмут.

Євросоюз ще торік пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.

До того ж, Україна отримала нові домовленості щодо поновлення від союзників.

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