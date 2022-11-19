Наступна конференція з відбудови України може відбутися у Британії, - Сунак

Сунак наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, доки та не здобуде мир. При цьому він сподівається прийняти у 2023 році конференцію з відбудови України.

"Давайте сподіватися, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності", - сказав британський прем'єр.

Сунак зазначив, що Велика Британія також збільшує військову та іншу допомогу Україні для того, щоб подолати зиму, зокрема передає спеціальне зимове обладнання для українських військових. Крім того, Британія виділяє Україні гуманітарну допомогу загальною сумою понад 16 млн фунтів.

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищують", - запевнив Сунак.