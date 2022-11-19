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Следующая конференция по восстановлению Украины может пройти в Британии, - Сунак

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что его страна будет иметь честь принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента Украины.

Сунак подчеркнул, что Великобритания будет помогать Украине до тех пор, пока не достигнет мира. При этом он надеется принять в 2023 году конференцию по восстановлению Украины.

"Давайте надеяться, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а совершившие военные преступления будут привлечены к ответственности", - сказал британский премьер.

Сунак отметил, что Великобритания также увеличивает военную и другую помощь Украине для преодоления зимы, в частности передает специальное зимнее оборудование для украинских военных. Кроме того, Британия выделяет Украине гуманитарную помощь на общую сумму более 16 млн фунтов.

"Мы будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожают", - заверил Сунак.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак прогулялись по Киеву и почтили память украинских героев, а также осмотрели выставку уничтоженной техники россиян.

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Великобритания