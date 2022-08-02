Наступление на юге: каких побед Украина может добиться в войне к зиме

Деоккупация Херсона

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, вполне вероятно, что Украина сможет к зиме достичь промежуточных побед, которые впоследствии остановят россиян и эта реальность будет зависеть от поддержки партнерами и поставки вооружения, что необходимо для прорывных контрнаступательных спецопераций.

"Что здесь важно: в течение ближайшего времени нанести существенные тактические поражения российской армии, потому что мы тогда получим изменение картины психологии войны. Для россиян уже будет очевидно, что они даже количеством не могут подавлять нас. Для них символически потерять контроль над Херсоном", - сказал РБК-Украина Подоляк.

Деоккупация всего юга

Как предполагает военный эксперт, полковник Сергей Грабский, теоретически, Украина может до зимы освободить большинство тех территорий, которые были оккупированы после 23 февраля.

То есть, речь идет не только о Херсоне, но и о всей Херсонской, части Харьковской и Запорожской областей.

Впрочем, по словам эксперта, пока что имеющиеся ресурсы и условия не позволяют говорить о существенных изменениях обстановки на фронте, но перспектива просматривается.

Как поясняет Грабский, оборона противника на юге построена как домино и развалиться она может точно по такому же принципу.

"Если ВСУ удастся освободить правый берег Херсонской области и дойти Днепра, мы ставим под огневой контроль коммуникации противника уже на левом берегу. Если параллельно продавить вражеские войска по линии Васильевка - Орехов - Гуляйполе до Мелитополя, позиции оккупантов окажутся для них еще незручнішими. И таким образом у них не останется другого выхода, кроме того, как идти с Херсонской и Запорожской областей - в сторону Крыма и Мариуполя", - рассказал эксперт.

Бывший замначальника Генштаба Игорь Романенко считает, что к зимним месяцам реально освободить большую часть Херсонской области - не только сам Херсон и территорию вокруг него, то есть Правобережный плацдарм.

"Также перебить линию суши из Донбасса в Крым: какие-то позиции занять, а какие - то взять под огневой контроль", - предположил Романенко.

Почему акцент именно на Херсоне?

Согласно данным экспертов, чисто из военной логики та часть области, которая находится на правом берегу Днепра - сейчас самый уязвимый плацдарм для противника. ВСУ уже проводят там контратаки, пытаясь продвинуться на северо-западе и западе в направлении Николаев - Херсон.

Таким образом, наши защитники параллельно уже взяли под огневой контроль все важнейшие переправы, которые соединяют левый и правый берег области. Одна из них - Антоновский мост - пока не в эксплуатационном состоянии. Это затрудняет пополнение ресурсов и коммуникации агрессора на правобережье области, включая район самого Херсона.