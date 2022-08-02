Наступ на півдні: яких перемог Україна може здобути у війні до зими

Деокупація Херсону

Як вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, цілком ймовірно, що Україна зможе до зими досягти проміжних перемог, які згодом зупинять росіян і ця реальність залежатиме від підтримки партнерами та постачання озброєння, яке необхідне для проривних контрнаступних спецоперацій.

"Що тут важливо: протягом найближчого часу завдати істотних тактичних поразок російської армії, тому що ми тоді отримаємо зміну картини психології війни. Для росіян вже буде очевидно, що вони навіть кількістю не можуть придушувати нас. Для них символічно втратити контроль над Херсоном", - сказав РБК-Україна Подоляк.

Деокупація всього півдня

Як припускає військовий експерт, полковник Сергій Грабський, теоретично, Україна може до зими звільнити більшість тих територій, які були окуповані після 23 лютого.

Тобто, йдеться не лише про Херсон, а й про всю Херсонську, частину Харківської та Запорізької областей.

Втім, за словами експерта, поки що наявні ресурси та умови не дозволяють говорити про істотні зміни обстановки на фронті, але перспектива проглядається.

Як пояснює Грабський, оборона противника на півдні побудована як доміно і розвалитися вона може точно за таким же принципом.

"Якщо ЗСУ вдасться звільнити правий берег Херсонської області та дійти Дніпра, ми ставимо під вогневий контроль комунікації противника вже на лівому березі. Якщо паралельно продавити ворожі війська по лінії Василівка - Оріхів - Гуляйполі до Мелітополя, позиції окупантів виявляться для них ще незручнішими. І таким чином у них не залишиться іншого виходу, окрім того, як йти з Херсонської та Запорізької областей - у бік Криму та Маріуполя", - розповів експерт.

Колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко вважає, що до зимових місяців реально звільнити більшу частину Херсонської області - не лише сам Херсон та територію навколо нього, тобто правобережний плацдарм.

"Також перебити лінію суші з Донбасу до Криму: якісь позиції зайняти, а якісь взяти під вогневий контроль", - припустив Романенко.

Чому наголос робиться саме на Херсоні?

Згідно з даними експертів, суто із військової логіки та частина області, яка знаходиться на правому березі Дніпра - зараз найвразливіший плацдарм для супротивника. ЗСУ вже проводять там контратаки, намагаючись просунутися на північному заході та заході у напрямку Миколаїв - Херсон.

Таким чином, наші захисники паралельно вже взяли під вогневий контроль усі найважливіші переправи, які з'єднують лівий та правий берег області. Одна з них - Антонівський міст - поки що не в експлуатаційному стані. Це ускладнює поповнення ресурсів та комунікації агресора на правобережжі області, включаючи район самого Херсона.