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Наступление ВСУ в районе Изюма застало врасплох российскую армию, - британская разведка

Фото: угроза от белорусской армии минимальна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы 6 сентября начали наступательные операции на юге Харьковской области. Передовые подразделения продвинулись на 50 км вглубь ранее удерживаемой Россией территории на узком фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части сейчас угрожают городу Купянск; его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, добавили в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, белорусская армия начала военные учения на границе с Украиной. Однако ее непосредственное участие в войне России против Украины маловероятно.

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