RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ ЗСУ в районі Ізюма застав зненацька російську армію, - британська розвідка

Фото: загроза від білоруської армії мінімальна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території на вузькому фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у зведенні, російські сили навколо Ізюму, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини зараз загрожують місту Куп'янськ; його захоплення стане серйозним ударом для Росії, тому що він знаходиться на шляхах постачання лінії фронту Донбасу.

Оскільки українські операції також тривають в Херсоні, російський оборонний фронт відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, білоруська армія розпочала військові навчання на кордоні з Україною. Однак її безпосередня участь у війні Росії проти України малоймовірна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонХарків