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Наступление украинских сил еще только начинается, - Блинкен

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 10:19
Наступление украинских сил еще только начинается, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен: ВСУ только начали (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Контрнаступление Украины против российской армии еще только начинается, но украинские силы добились "значительного прогресса", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена на пресс-конференции в Мехико.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано", - сказал он, отметив, наступление было обеспечено значительной поддержкой со стороны Соединенных Штатов необходимыми средствами, однако "прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев".

По его словам, наступление "имеет одну четкую цель: вернуть земли, которые были захвачены в результате агрессии России".

При этом он отметил "значительный прогресс украинцев особенно на северо-востоке", добавив, что "это все еще первые дни".

Госсекретарь США также заявил, что война, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружение в Украине, которые она все еще использует "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.

Напомним, по данным британской разведки, ВСУ во время освобождения Харьковской области разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

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