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Наступление талибов: боевики захватили Герат - третий по величине город Афганистана

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Кабул, Четверг 12 августа 2021 19:37
Наступление талибов: боевики захватили Герат - третий по величине город Афганистана Фото: талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана (twitter.com/akhbaralyawm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики движения "Талибан" захватили Герат - третий по величине город Афганистана. Это столица 11 провинции страны, перешедшая под контроль талибов за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщил изданию сотрудник сил безопасности Афганистана, правительственные войска отступили из Герата. По его словам, талибы захватили штаб-квартиру полиции и ряд административных зданий, установив над городом контроль.

В соцсетях появились видео, на которых утверждается, что талибы вошли в Герат. На кадрах показаны бронеавтомобили, в том числе американского производства, на которых по улицам города передвигаются боевики.

Захваченный Герат стал столицей 11 провинции Афганистана, которая перешла под контроль талибов за последние дни.

Напомним, сегодня, 12 августа, талибы захватили Кандагар - столицу одноименной провинции на юге Афганистане и второй по численности населения город страны.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане и контролируют 9 из 34 административных центров страны.

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Талибан Афганистан Кабул
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