Наступление талибов: боевики захватили Герат - третий по величине город Афганистана

Боевики движения "Талибан" захватили Герат - третий по величине город Афганистана. Это столица 11 провинции страны, перешедшая под контроль талибов за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP .

Как сообщил изданию сотрудник сил безопасности Афганистана, правительственные войска отступили из Герата. По его словам, талибы захватили штаб-квартиру полиции и ряд административных зданий, установив над городом контроль.

В соцсетях появились видео, на которых утверждается, что талибы вошли в Герат. На кадрах показаны бронеавтомобили, в том числе американского производства, на которых по улицам города передвигаются боевики.

#BREAKING: Taliban capture western Afghan city of Herat, country's third-largest city - AFPpic.twitter.com/Y7wLLi29ur — I.E.N. (@BreakingIEN) August 12, 2021

Захваченный Герат стал столицей 11 провинции Афганистана, которая перешла под контроль талибов за последние дни.

Certainly seems like chaotic scenes in Herat but the Taliban fighters also appear to be at the cusp of victory. pic.twitter.com/1yTRulWWeg — Tam Hussein (@tamhussein) August 12, 2021