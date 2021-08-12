Наступ талібів: бойовики захопили Герат - третє за величиною місто Афганістану

Бойовики руху "Талібан" захопили Герат - третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11 провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP .

Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

У соцмережах з'явилися відео, на яких стверджується, що таліби увійшли в Герат. На кадрах Показані бронеавтомобілі, в тому числі американського виробництва, на яких вулицями міста пересуваються бойовики.

#BREAKING: Taliban capture western Afghan city of Herat, country's third-largest city - AFPpic.twitter.com/Y7wLLi29ur — I.E.N. (@BreakingIEN) August 12, 2021

Захоплений Герат став столицею 11 провінції Афганістану, яка перейшла під контроль талібів за останні дні.

Certainly seems like chaotic scenes in Herat but the Taliban fighters also appear to be at the cusp of victory. pic.twitter.com/1yTRulWWeg — Tam Hussein (@tamhussein) August 12, 2021