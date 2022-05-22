Наступление на Северодонецк. Россияне попытались штурмовать Александровку, но безуспешно

Российская армия продолжает попытки развить наступление на Северодонецк. Противник атаковал позиции украинских военных в Александрове, но безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что на Северодонецком направлении российские войска пытались наступать в районе населенного пункта Прудовка. Кроме того, противник атаковал позиции ВСУ возле Александровки. В обоих случаях оккупанты не смогли добиться успеха.
Российские войска продолжают артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии фронта на Северодонецком направлении.
Напомним, последние несколько дней российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.
Отметим, вчера, 21 мая, российские войска предприняли попытки наступать в Луганской области по четырем направлениям.
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