ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наступление на Северодонецк. Россияне попытались штурмовать Александровку, но безуспешно

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 18:51
Наступление на Северодонецк. Россияне попытались штурмовать Александровку, но безуспешно Фото: украинские военные не позволили россиянам развить наступление на Северодонецк (t.me/milinua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская армия продолжает попытки развить наступление на Северодонецк. Противник атаковал позиции украинских военных в Александрове, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Северодонецком направлении российские войска пытались наступать в районе населенного пункта Прудовка. Кроме того, противник атаковал позиции ВСУ возле Александровки. В обоих случаях оккупанты не смогли добиться успеха.

Российские войска продолжают артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии фронта на Северодонецком направлении.

Напомним, последние несколько дней российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Отметим, вчера, 21 мая, российские войска предприняли попытки наступать в Луганской области по четырем направлениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Северодонецк Генштаб ВСУ
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков