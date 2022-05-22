Наступ на Сєвєродонецьк. Росіяни спробували штурмувати Олександрівку, але без успіху
Російська армія продовжує спроби розвинути наступ на Сєвєродонецьк. Противник атакував позиції українських військових в Александрові, але без успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку російські війська намагалися наступати в районі населеного пункту Прудівка. Крім того, противник атакував позиції ЗСУ біля Олександрівки. В обох випадках окупанти не змогли досягти успіху.
Російські війська продовжують артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ вздовж усієї лінії фронту на Сєвєродонецькому напрямку.
Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.
Зазначимо, вчора, 21 травня, російські війська зробили спроби наступати в Луганській області за чотирма напрямками.
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