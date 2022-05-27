Наступление оккупантов может сделать Донбасс безлюдным регионом, - Зеленский

Он отметил, что Россия проводит политику геноцида в Луганской и Донецкой областях.

"В городах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, - очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", - заявил Зеленский.

Напомним, российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.

По словам главы Луганской ОВА Гайдая, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Сейчас почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

На подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения. Из них 15 тысяч - в Северодонецкой общине.

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