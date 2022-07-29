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Наступление оккупантов на Авдеевку ВСУ отбили, противник с потерями отступил, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили наступление оккупантов на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты пытались провести разведку боем в направлениях Водяного и Песков, но вынуждены были отступить с потерями. Также войска РФ пытались наступать на Авдеевку, Красногоровку и Велику Новоселку, но в результате боев отступил.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем враг нанес удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки и Старый Салтов. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

На Краматорском направлении активных действий со стороны войск РФ не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское, а также нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Также нанесли авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью ВСУ успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудару вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Потемкиного.

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