Наступ окупантів на Авдіївку ЗСУ відбили, противник з втратами відступив, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області.

На Харківському напрямку противник виробляв вогняне ураження з артилерії в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Слатине, Протопопівка, нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки та Старий Салтів. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік від Старого Салтова.

На Слов'янському напрямку зафіксовані обстріли в районах Дубровного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій з боку військ РФ не відзначалося. Противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії і танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка і Верхньокам'янське, а також завдав авіаударів біля Серебрянки і Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли неподалік від Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцева та Вершини. Також завдали авіаційних ударів неподалік від Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку до Вершини та Семигір'я ЗСУ успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, крім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку зафіксовані обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Кар'єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Прибузьке, Промінь, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Потьомкиного.