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Наступление на Николаев не ожидается. Планируется контрнаступление на Херсон, - Ким

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск. В то же время украинская армия готовится к контрнаступлению для освобождения Херсона.

Об этом заявил глава Николаевской области Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

Как подчеркнул Ким, город и область должны быть всегда готовыми к российскому наступлению, но это не значит, что оно сейчас ожидается.

"Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон. Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проиграем на передней линии. Мы готовимся наступать и защищаться. Мы готовимся к худшему сценарию всегда", - пояснил глава области.

Напомним, сегодня мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению и российской осаде.

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НиколаевНиколаевская областьВиталий КимВторжение России в Украину