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Наступ на Миколаїв не очікується. Планується контрнаступ на Херсон, - Кім

Фото: Віталій Кім, глава Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Миколаїв не очікує нового наступу російських окупаційних військ. Водночас українська армія готується до контрнаступу для звільнення Херсону.

Про це заявив голова Миколаївської області Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Як наголосив Кім, місто та область повинні бути завжди готовими до російського наступу, але це не означає, що він наразі очікується.

"Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон. Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємось наступати та захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди", - пояснив очільник області.

Нагадаємо, сьогодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто готується до наступу та російської облоги.

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МиколаївМиколаївська областьВиталий КимВторгнення Росії до України