Наступление или досадное самоубийство? Военные показали, как уничтожают вражеские танки
Фото: украинской военные уничтожают вражеские танки (Getty Images)
93 механизированная бригада "Холодный Яр" обнародовала видео, на котором видно, как военные просто на ходу уничтожают российскую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-я ОМБр Холодный Яр.
"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно осуществляют русские войска. Начинаем неделю с оптимистичных видео. Пусть больше российских танков пылают на нашей земле", - прокомментировали видео украинские военные.
Напомним, вчера на одном из направлений, военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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