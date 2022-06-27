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Наступ чи прикре самогубство? Військові показали, як нищать ворожі танки

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 15:57
Наступ чи прикре самогубство? Військові показали, як нищать ворожі танки Фото: українській військові нищать ворожі танки (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

93 механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відео, на якому видно, як військові просто на ходу знищують російську техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.

"Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі", - прокоментували відео українські військові.

Нагадаємо, вчора на одному з напрямків, військовослужбовцями 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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