Наступ чи прикре самогубство? Військові показали, як нищать ворожі танки
Фото: українській військові нищать ворожі танки (Getty Images)
93 механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відео, на якому видно, як військові просто на ходу знищують російську техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.
"Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі", - прокоментували відео українські військові.
Нагадаємо, вчора на одному з напрямків, військовослужбовцями 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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