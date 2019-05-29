Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут только миротворцами

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский поздравил сегодня украинские миротворческие миссий с Международным днем миротворца.

"За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал самым важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним тех сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своей стране и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты", - написал он.

Напомним, 27 мая Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он отметил необходимость улучшения бытовых условий военных.

Ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили нормандский формат. Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.