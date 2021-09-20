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Наступательных группировок РФ на территории Беларуси нет, - Наев

Автор: Валерия Полищук, Олег Черныш

Россия в рамках учений "Запад-2021" перебросила в Беларусь отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Однако российских наступательных группировок на территории Беларуси нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, наиболее опасным фактором со стороны России следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины.

"Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться", - заявил он.

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Российская ФедерацияБеларусьСергей Наев