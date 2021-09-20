Наступальних угруповань РФ на території Білорусі немає, - Наєв

Росія в рамках навчань" Захід-2021 " перекинула в Білорусь окремі підрозділи Західного військового округу Збройних сил РФ. Однак російських наступальних угруповань на території Білорусі немає.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, найбільш небезпечним фактором з боку Росії слід вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України.
"Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів в пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі. Зараз ознак створення противником наступальних угруповань військ не виявлено, ситуація залишається контрольованою і продовжує відслідковуватися", - заявив він.