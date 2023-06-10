Наступальні операції ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають: карти боїв ISW

Збройні сили України ведуть активні бойові дії в районі Бахмута, тривають наступальні операції. Війська РФ перейшли до оборони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Чеченський загін "Ахмат" діє, грабує та знімає сценічні бойові відео в південно-західній частині міста Донецька.
Вночі, 10 червня, російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область, є загиблі та поранені.
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